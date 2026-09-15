Kilyos Spor 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika
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Kilyos Spor 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefliyor

Kilyos Spor 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefliyor
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İstanbul'un köklü kulüplerinden Kilyos Spor, yeni dönem yapılanması kapsamında altyapıdan tesisleşmeye, kurumsal yönetimden sportif başarıya kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürütüyor. 1989 yılında kurulan kulüp, 2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig'de şampiyon olup Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi planlıyor.

İstanbul'un köklü kulüplerinden Kilyos Spor, yeni dönem yapılanması kapsamında altyapıdan tesisleşmeye, kurumsal yönetimden sportif başarıya kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürütüyor.

1989 yılında kurulan Kilyos Spor Kulübü, yeni yönetim anlayışı ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda geleceğe hazırlanıyor. Mayıs 2026'da göreve başlayan yönetim; A takım yapılanması, altyapı, tesisler, sponsorluklar, kurumsal iletişim ve mali sürdürülebilirlik alanlarında kapsamlı bir çalışma başlattı.

2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Kilyos Spor, sezonu şampiyon kapatıp Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi planlıyor.

Yeni dönemin en önemli başlıklarından birini de altyapı oluşturuyor. Kilyos ve çevresindeki çocukların erken yaşta sporla buluşturulması, yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve A takıma kadar uzanan sürdürülebilir bir oyuncu sistemi kurulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Kilyos, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kilyos Spor 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

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