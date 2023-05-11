Kim Min-Jae'den samimi açıklamalar: Çoğu zaman benden para almıyorlar

Napoli'nin sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae İtalya'daki yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu.
KFA TV'ye konuşan Min-Jae, "Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum, hislerimi ve mutluluğumu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Çok çalışılmış bir zafer elde ettik. Hayatım boyunca bir daha böyle bir kutlama görebilir miyim, bilmiyorum." dedi.
33 yıl sonra şampiyon olan Napoli halkının kendisine çok iyi davrandığını söyleyen 26 yaşındaki yıldız, "Gittiğim her yerde müthiş bir ilgi görüyorum ve doğruyu söylemek gerekirse bu beni biraz rahatsız hissettiriyor. Mesela gittiğim restoranlarda menüde yazan fiyatı ödemek istiyorum ama çoğu zaman benden az para istiyorlar. Bunun için Napoli şehrine minnettarım" ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibiyle bu sezon toplamda 43 resmi mücadelede forma giyen Kim Min-Jae, söz konusu maçlarda 2 gol atıp 2 de asist kaydetti.
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