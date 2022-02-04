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Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı - Son Dakika

Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı

04.02.2022 18:05

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Mesut Özil'le şaşırtan bir talip çıktı. Endonezya Ligi'nde bulunan Cilegon'un sahiplerinden Rudy Salim, "Hâlâ oldukça yoğun bir görüşmemiz var. Hâlâ getirmek için çalışıyoruz. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" dedi.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları oldukça güç kazandı. Başkan Ali Koç'un da yıldız futbolcuya artık eskisi kadara sıcak bakmadığı öğrenilirken, Özil'e talip olan sürpriz bir takım herkesi şaşırttı.

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"ONU TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİMİZ ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMALARIMIZ ŞAKA DEĞİLDİ"

Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Mesut Özil'e resmen talip oldu. Dünyaca ünlü futbolcuyla görüştüklerini belirten kulüp sahiplerinden Rudy Salim, "Hâlâ (Mesut Özil ile) oldukça yoğun bir görüşmemiz var. Hâlâ getirmek için çalışıyoruz. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Mesut Özil, Endonezya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini 'Şaka değil' diyerek açıkladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı - Son Dakika
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