Süper Lig devi Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk hazırlık maçı sonrası raporunu oluşturdu.
Mourinho, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.
Jose'nin kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi. Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mou'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi.
Başarılı teknik adam Mourinho Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten memnun kalmadı. 3 isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek.
Son Dakika › Spor › Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 5 isme tam not veren Mourinho, 3 yıldızın da üstünü çizdi - Son Dakika
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