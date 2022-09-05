Kınık'ta ralli rüzgarı - Son Dakika
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Kınık'ta ralli rüzgarı

05.09.2022 13:18
Kınık'ta ralli rüzgarı

KINIK Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5'inci etabı, nefes kesen mücadeleye sahne oldu.

KINIK Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5'inci etabı, nefes kesen mücadeleye sahne oldu. İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından organize edilen Avis 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Kınıklılar tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi. İlçede ilk kez bir otomobil yarışı organizasyonu yapılırken, şampiyona çevre ilçelerden yarışseverler tarafından da takip edildi.

Kınık-Köşeler arasındaki 5.8 kilometre uzunluğundaki etapta koşulan yarış, 3 ayrı kategoride yapıldı. Organizasyonda Kategori 1'de Opel Corsa GSI ile yarışan Ülkü Motorsport takımından İlker Aktaş birinciliği elde ederken, Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu ikinci olarak podyuma çıktı. Kategori 2'de yine Ülkü Motorsport sporcularından Ford Fiesta R2T ile Cem Yudulmaz günün en hızlı ismi olurken, ikinciliği takım arkadaşı Kaan Kara Opel Corsa GSI ile elde etti. Yarışı üçüncü olarak bitiren isim Citroen Saxo VTS ile Çiğdem Tümerkan oldu.

Kategori 3'de Neo Motorspor adına yarışan genç sporcu Ahmet Keskin, Opel Corsa OPC ile birincilik serisini İzmir'de de sürdürdü. Ülkü adına yarışan Kemal Gürsoy Opel Corsa OPC ile ikinci olurken, yine Opel Corsa OPC ile Neo Motorspor adına yarışan Eda Soylu üçüncülüğü kazandı. Kategori 4 büyük bir çekişmeye sahne oldu. Aynı zamanda günün en iyi derecesini yapan GP Garage My Team sporcusu Selim Bacıoğlu, Mitsubishi Lancer Evo IX aracı ile finişe ilk varan isim olurken, bu kategoride ikinciliği Mitsubishi Lancer Evo IX aracı ile yarışan takım arkadaşı Sinan Soylu elde etti. Ümit Ülkü bu kategoride üçüncülüğü elde ederek podyuma çıktı. KINIK'A TEŞEKKÜRYarışın takımlar birincisi Ülkü Motorsport olurken, 5 kadın sporcunun yer aldığı kadınlar klasmanında Eda Soylu birinci, Sevcan Sağıroğlu ikinci, Çiğdem Tümerkan üçüncülüğü elde ederek podyuma çıktılar. Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde sporcular, Kınıklılar ve yarışseverlerin yoğun ilgisi ve heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, yarışın ilçeye kattığı güzellikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu yarışın ilçemizin vizyonuna katkıları çok kıymetli, başta Belediye Başkanımız sayın Sadık Doğruer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.BAŞKAN DOĞRUER: GURUR VERİCİOtomobil yarışçıları ve yarışseverleri Kınık'ta görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer konuşmasında, "İlçemizde gerçekleşen bu organizasyon birçok açıdan gurur verici" dedi.Doğruer, "Bu gurur başta İMOK olmak üzere emeği geçen herkese ait. 3 günlük bir maratonu kazasız geçirmiş olmanın ve sizleri ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarış, ilçemize tanıtımına sunduğu katkı açısından çok büyük değer kattı. Sayın kaymakamımız Abdurrahman Çelebi ile co-pilot olarak yarışmanın bir parçası olmak ve normalde 30 dakikada kat ettiğimiz bir yolu 3.5-4 dakikada katetmek çok heyecan verici idi. İlki gerçekleşen yarışın bundan sonra devamının gelmesini gönülden istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 1-2 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek altıncı ayak yarışları ile devam edecek.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye, İzmir, Corsa, Opel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kınık'ta ralli rüzgarı - Son Dakika

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