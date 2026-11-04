Kırhan Yılmaz'ın bronz madalyası Türkiye'nin Dakar 2026'daki ikinci madalyası oldu

Kırhan Yılmaz'ın bronz madalyası Türkiye'nin Dakar 2026'daki ikinci madalyası olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli yüzücü Kırhan Yılmaz, Dakar'daki 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 200 metre karışık finalini 2:02.91'lik derecesiyle üçüncü tamamlayıp bronz madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, 13 Kasım Cuma günü sona erecek Dakar 2026'daki ikinci madalyasını kazandı.
Milli yüzücü Kırhan Yılmaz, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) bronz madalya elde etti.
Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu Kırhan Yılmaz, erkekler 200 metre karışık finalinde yarıştı.
Kırhan Yılmaz, 2: 02.91'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.
Bu sonuçla Türkiye, 13 Kasım Cuma günü sona erecek Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'ndaki ikinci madalyasını kazandı.
Kaynak: AA
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