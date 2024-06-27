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- Kırıkkale'de milli maç coşkusu

KIRIKKALE - A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 yenerek son 16'ya kalmayı başardı; Kırıkkale meydanındaki dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki son maçında karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, EURO 2024'te son 16 takım arasına kalmayı başardı. Kırıkkale Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda vatandaşlara milli maçı izleme imkanı sundu. Belediye Başkanı Ahmet Önal da karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izleyerek bu heyecana ortak oldu. Maç bitiminde, Türkiye'nin galibiyetiyle birlikte meydanda büyük bir sevinç gösterisi yaşandı. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla coşkulu tezahüratlar yaparak galibiyeti kutladı.