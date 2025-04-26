Kırıkkale FK Play-Off\'a Yükseldi

TFF 3. Lig 4. Grup 30. haftasında Kırıkkale FK, sahasında Erciyes 38 FSK'yı 2-0 mağlup ederek play-off'a yükseldi.
Hakemler: Osman Köksaldı, Mustafa Pelit, Ahmet Algün
Kırıkkale FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Yıldıray Koçal, Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar, Buğra Şahiner (Sergen İlhan dk. 83), Serkan Özen (Emir Açıkgöz dk. 83), Fırat Sarı (Ömer Turan dk. 69), Emre Keleşoğlu (Seyit Mehmet Söğüt dk. 87), Muharrem Öner
SE Erciyes 38 FSK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar, İsmail Karakaş, Caner Kaban, Tayyib Kanarya (Taha Özgür dk. 71), Ethem Balcı (Eren Gökkaya dk. 84), Ayhan Gürbüz, Mustafa Yerli (Alperen Güler dk. 71), Enes Erol, Serkan Kenter (Ziyahan Erbaşı dk. 46), Batuhan Kazancı
Goller: Nurettin Çağlar (dk. 37), Osman Arslantaş (dk. 40) (Kırıkkale FK)
Sarı kartlar: Adem Ercan (Kırıkkale FK), Serkan Kenter, Ahmet Çukadar (Erciyes 38 FSK) - KIRIKKALE
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