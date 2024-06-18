Kırıkkaleli Milli Kick Boksçular Yeni Başarılar İçin Çalışıyor

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Kırıkkaleli milli kick boksçular Türkiye, Avrupa ve dünya kupası şampiyonu Cihan Aksun ile Türkiye ve Avrupa kupası şampiyonu Burak Ayten, yeni başarılar için çalışıyor.

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Cihan Aksun, geçen yılki Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından ocakta Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası ile geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen 9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda da kürsünün zirvesine çıktı.

Aksun, art arda aldığı başarılarla Macaristan'da 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Yedi kez Türkiye, bir de Avrupa kupası şampiyonluğu bulanan altın kemer sahibi milli kick boksçu Burak Ayten de son olarak 9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

"Ülkemizi ve milletimizi gururlandırıyoruz"

Sporculardan Cihan Aksun, AA muhabirine, geçen yıldan beri yoğun bir çalışma sürecinde olduklarını söyledi.

Geçen yıl Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan Aksun, "Sene başında da Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldum. Son olarak geçen ay İstanbul'da düzenlenen dünya kupasında da altın madalya elde ettim. Art arda Avrupa ve dünya kupası şampiyonu olmak güzel bir duygu. Ülkemizi ve milletimizi gururlandırıp, bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırıyoruz." diye konuştu.

Aksun, Macaritan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesinin de büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Çalışıp şampiyonluklar elde ederek dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandığını dile getiren Aksun, "Gerçekten güzel bir duygu. En büyük hayalim ve hedefim, dünya şampiyonu olup ülkemi ve milletimizi en iyi şekilde gururlandırmak, Türk bayrağımızı dalgalandırmak." dedi.

Milli sporcu Burak Ayten de 7 kez Türkiye ve bir Avrupa kupası şampiyonluğu yaşadığını, altın kemer sahibi olduğunu dile getirdi.

Geçen ay 9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda büyükler kategorisinde bronz madalya kazandığını aktaran Ayten, şöyle konuştu:

"Daha çok çalışıp eksiklerimizi gidererek daha iyi yerlere gelmemiz gerekiyor. İstanbul'daki çok büyük bir organizasyondu ve 43 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcu katıldı. Organizasyon için federasyon başkanımıza, destekleri için İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Emre Başbuğ'a teşekkür ederiz. Bundan sonraki ilk hedefim Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası ve dünya şampiyonluğunda kürsünün zirvesi."

"Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz"

Antrenör Adem Ayten ise art arda gelen 3 şampiyonlukla Cihan'ın hem kendilerini hem de Türkiye'yi gururlandırdığını ifade etti.

Cihan'ın ağustos ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandığını belirten Ayten, şunları kaydetti:

"Burak'ın çalışmaları da devam ediyor. Aynı zamanda beden eğitimi öğrenmenliği 3. sınıfta okuyor. Burak'ın da daha güzel başarılar alacağına inanıyorum. Spor salonumuzda tüm kitlelere hizmet ederek çocuklarımızı ahlaki değerlerle yetiştirmeye çalışıyoruz."