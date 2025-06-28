Kırklareli\'de Muaythai Şampiyonası Devam Ediyor

Kırklareli'nde Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sürüyor.
Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.
Dünden bu yana 75 müsabakanın gerçekleştirildiği şampiyonada dereceye giren sporcular, uluslararası organizasyonlara katılma hakkı elde edecek.
Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, AA muhabirine, organizasyonun büyük bir heyecanla sürdüğünü belirtti.
Şampiyonada üst tura yükselen sporculara başarı dileyen Bozbaşak, organizasyonun 1 Temmuz Salı günü final müsabakalarıyla sona ereceğini kaydetti.
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