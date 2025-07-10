Kırklareli\'nde Fair Play Buluşması

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun yurt genelinde fair play felsefesinin yaygınlaştırılması amacıyla devam ettiği 'Fair Play buluşmalarının' ikinci durağı Kırklareli oldu.

TMOK Fair Play Komisyonu yurt genelinde 'Fair Play buluşmaları' gerçekleştiriyor. Buluşmaların ikincisi Kırklareli'nde yapıldı. Kırklareli Sağlık Yerleşkesi Dr. M. Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Vali Uğur Turan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, üyeler ve sporcular katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Turan, centilmenliğin toplumda sevilen bir erdem olduğunu söyledi. Turan, "Zarif ve kibar insanlar daha fazla sevilir. Esas olan nefsini yenmek, rakibin sırtını yere getirmek değil. Nefisle mücadele en kıymetli mücadeledir" dedi.

Daha sonra TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç Fair Play hakkında bilgi verdi. - KIRKLARELİ