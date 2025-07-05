Kırkpınar'da Güreşseverler Buluştu - Son Dakika
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Kırkpınar'da Güreşseverler Buluştu

05.07.2025 16:54
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri için güreşseverler Edirne'de buluşarak heyecan dolu anlar yaşadı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Türkiye'nin birçok kentinden güreşseverler Edirne'ye geldi.

Sabahın erken saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gelen güreşseverler, giriş kapılarında yoğunluk oluşturdu. Her yaştan güreşseverler, meydandaki yerlerini alarak heyecanla pehlivanların mücadelesini izledi.

Güreşleri izlemek için bastonla er meydanına gelen Sinoplu 78 yaşındaki Şeref Günay, AA muhabirine, 56 yıldır Kırkpınar'ı yeninde takip ettiğini söyledi.

Bir dönem kendisinin de güreştiğini ifade eden Günay, Kırkpınar'a geldiği zaman çok heyecanlandığını belirtti.

Gece yarısı Edirne'ye geldiğini anlatan Günay, "Ayağımda menüsküs yırtılması var, güreşlerden vazgeçemiyorum. Kırkpınar, Türkiye'nin en popüler yeri. Ata sporu bu, her yıl geliyorum buraya. Ben de tansiyon var, giderken hemen düşüyor. Bastonu taşımak zorundayım." dedi.

Aydın'dan gelen 65 yaşındaki Yüksel Taşkın da güreşleri çok sevdiğini belirtti. Müsabakaları takip ederken çok heyecanlandığını anlatan Taşkın, başpehlivanlardan Ali Gürbüz ve Orhan Okulu'nun güreşlerini izlemekten ayrı bir keyif aldığını kaydetti.

Güreşleri izlemek için yaklaşık 750 kilometre yol geldiğini anlatan Taşkın, "10-15 kişi minibüsle geldik. Bize değişiklik oluyor. Bizde de deve güreşi meşhur. Kırkpınar çok güzel." ifadelerini kullandı.

Zonguldaklı Bayram Uludağ da ata sporu güreşleri izlemek için geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

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