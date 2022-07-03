Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı - Son Dakika
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Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı

03.07.2022 23:53

- Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Cengizhan Şimşek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.

- Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı

EDİRNE - 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Cengizhan Şimşek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.

1 Temmuz Cuma günü başlayan ve kıran kırana mücadelelerle gerçekleşen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan Cengizhan Şimşek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.

Antalyalı başpehlivan Cengizhan Şimşek, boynunda altın kemeri elinde kupası ile sokakları gezerek Edirnelileri selamladı. İlk kez altın kemer sahibi başpehlivan Şimşek tarihi Saray Hamamı'na gitti.

Şimşek altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu belirterek kemeri Antalyalılara armağan ettiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı - Son Dakika

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