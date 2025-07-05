Kırkpınar'da Son 16 Belirlendi - Son Dakika
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Kırkpınar'da Son 16 Belirlendi

Kırkpınar\'da Son 16 Belirlendi
05.07.2025 18:02
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664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci turda 16 pehlivan tura yükseldi. Favoriler kazandı.

EDİRNE'de gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 32 pehlivanın kol bağladığı ikinci tur karşılaşmaları sonucunda son 16'ya kalan pehlivanlar belli oldu. Güreşlerde Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Yusufcan Zeybek gibi isimler rakiplerini geçerek son 16'ya kaldı.

Edirne'de, Sarayiçi'nde gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde, 32 başpehlivan ikinci tur müsabakaları için çayıra çıktı. Başpehlivanlardan favori gösterilen isimler rakiplerini yenerek son 16'ya kaldı.

32 pehlivanın güreş tuttuğu ikinci turda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

"Yusufcan Zeybek – Mustafa Batu, Enes Doğan – Yalçın Üncül, Ali Gürbüz – Özkan Yılmaz, Orhan Okulu – Seçkin Duman, İsmail Balaban – Furkan Durmuş Altın, Serkan Taş – Osman Aynur, Ali İhsan Batmaz – Kürşat Şevki Korkmaz, Serdar Yıldırım – Yunus Emre Yaman, Serhat Gökmen – Ünal Karaman, Kemal ŞahinSerhat Balcı, Feyzullah Aktürk – Ertuğrul Dağdeviren, Faruk Akkoyun – Yıldıray Pala, Osman Kan – Mustafa Taş, Cengizhan ŞimşekMustafa Doğan Özkaya, İsmail Koç – Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Akın – Nedim Gürel."

FAVORİ İSİMLER İKİNCİ TURDA GALİP

İkinci tur güreşlerinde, Kırkpınar'ın favori isimleri Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Yusufcan Zeybek gibi isimler rakiplerine şans tanımayarak galip geldi. 648 ve 649'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Mehmet Yeşil Yeşil ise rakibi İsmail Koç'a yenilerek 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne erken veda etti.

Müsabakalar sonucunda rakiplerini yenen 16 başpehlivan tur atladı. Tur atlayan başpehlivanlar şu isimlerden oluştu:

"İsmail Balaban, Yusufcan Zeybek, Orhan Okulu, İsmail Koç, Ünal Karaman, Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım, Enes Doğan, Cengizhan Şimşek, Nedim Gürel, Erkan Taş, Mustafa Taş, Serhat Balcı, Yıldıray Pala, Feyzullah Aktürk."

Kaynak: DHA

İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Edirne, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da Son 16 Belirlendi - Son Dakika

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