Kırkpınar\'da Son 16 Müsabakaları Tamamlandı

EDİRNE'de devam eden 665'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, son 16'ya kalan başpehlivanların müsabakaları tamamlandı. Güreşlerde, geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun da aralarında bulunduğu 8 pehlivan adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 665'inci randevu Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ederken, başpehlivanlık kategorisinde son 16 güreşleri yapıldı. Güreşlerde Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Yusuf Can Zeybek gibi favori pehlivanlar, rakipleriyle kıyasıya rekabet etti.

Son 16 turunda çekilen kuralarda şu isimler karşılaştı:

Orhan Okulu – Yıldıray Akın, Feyzullah Aktürk – Yıldıray Pala, Yusufcan Zeybek – Serdar Yıldırım, Mustafa Taş – Furkan Durmuş Altın, Enes Doğan – Osman Kan, Erkan Taş – Mehmet Yeşil Yeşil, Yunus Emre Yaman – Seçkin Duman, Ali İhsan Batmaz – Ali Gürbüz

YUSUFCAN ZEYBEK'TEN ERKEN VEDA

650, 651, 658 ve 660'ıncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Ali Gürbüz, rakibi Ali İhsan Batmaz'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 662 ve 663'üncü tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan birincisi Yusufcan Zeybek, rakibi Serdar Yıldırım'a puanlama güreşinde yenilerek Kırkpınar'a veda etti.

ÇEYREK FİNAL YARIN

Günün üçüncü tur güreşleri sonucu Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mustafa Taş, Serdar Yıldırım, Osman Kan, Erkan Taş, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman adını çeyrek finale yazdırdı. Kırkpınar'da başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmaları yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edecek.