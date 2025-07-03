Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor
03.07.2025 17:11
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Bu yıl 826 pehlivan, altın kemer için Edirne'de kıyasıya mücadele edecek. Kırkpınar coşkusu tekrar hayat buluyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 826 pehlivan, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda altın kemer için kıyasıya mücadele edecek.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 664.'sü düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında yedi bölgede yapılan güreşlerde puan alan 826 pehlivan, cuma günü Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıkacak.

Başpehlivanlık müsabakalarında ise 40 başpehlivan er meydanında mücadele verecek. Kayıt işlemleri için Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'na ilk gelen isimler İsmail Balaban ve kardeşi Turan Balaban oldu.

Bu yıl yapılacak güreşler, 'kemer yılı' olarak ayrı bir önem taşıyor. Üst üste iki kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, bu yıl da altın kemeri kazanırsa kemerin ebedi sahibi olacak.

Başpehlivanlık da dahil olmak üzere 14 boyda yapılacak güreşlerde pehlivanlar, kıyasıya mücadele edecek. Sabah saatlerinde başlayan kayıt ve kura çekimi işlemleriyle pehlivanların rakipleri de belli olmaya başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanların yanı sıra Edirne halkı ve yerli-yabancı ziyaretçiler de Kırkpınar coşkusunu yaşamak üzere Sarayiçi'nde buluşacak.

İsmail Balaban: "Er meydanına doğacak kızım için çıkacağım"

Başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl güreşlerin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Altın kemer için mücadele edeceğiz. Survivor yarışmasından çıkıp geldim. Çok başarılı ve iddialı sporcular var. Ben de yıllardır bu er meydanına iddialı geldim, kürsüleri zorladım. Survivor'dan geleli 1.5-2 ay oldu. Yüzde 100 hazırım diyemem ama bu süreçte hızlandırılmış antrenmanlarla sıkı ve disiplinli çalıştım. Herkese başarılar diliyorum. Buraya sevenlerim ve doğacak kızım için çıkacağım" dedi.

İsmail Balaban'ın ikiz kardeşi Başpehlivan Turan Balaban da Kırkpınar'a hazır olduğunu belirtti.

Metin Şenel: "Katılan 40 başpehlivana gönülden başarılar diliyorum"

Geleneksel Güreşler Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel ise bu yıl toplam 826 pehlivanın Kırkpınar'a katılmaya hak kazandığını vurgulayarak, "Bu sene biliyorsunuz kemer senesi. Üst üste iki kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, bu yıl da kazanırsa kemerin ebedi sahibi olacak. Katılan 40 başpehlivana gönülden başarılar diliyorum. Organizasyonda toplam 116 hakem görev alacak. Bunlardan 50'si meydan, 25'i merkez ve kule hakemi olarak görev yapacak" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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