Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu

Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli\'de olanlar oldu
02.02.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçında tansiyon yükseldi. Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun golünün ardından tribünlerden atılan yabancı maddeler oyuncuların kafasına geldi. Golün ardından Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç, kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kocaelispor- Fenerbahçe maçının uzatma anlarında tansiyon epey yükseldi.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı golle Kocaelispor deplasmanında 1-0 öne geçti. Asensio, ceza sahası yayının gerisinden adeta füze gönderdi, top üst direkten içeri girdi.

SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI

Fenerbahçeli futbolcular, bu golü kenarda kutladığı sırada tribünlerden atılan yabancı maddedeler Youssef En-Neysri ve Matteo Guendouzi'ye isabet etti. İki futbolcu da yerde kaldı ve kısa süren tedavinin ardından sahaya döndü.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Golün ardından Kocaelispor'dan Linetty sarı kart gördü. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, Tansiyon, Kocaeli, Futbol, Emir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mh459267 Mh459267:
    Kocaeli GS 'YI YENDİ FENERE MAÇİ VERDİ.!! O YAPI DİYEN zatlar yapı nerede yalanlarınızla boğulacaksınız. 9 19 Yanıtla
    Sefa güngör Sefa güngör:
    Bizde şey mi diyelim yani.. Gs nin maçında şike var, bakınız ilk iki gole.. Seni komik seni 1 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:29
Macron’dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 23:21:57. #7.11#
SON DAKİKA: Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.