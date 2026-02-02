Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli\'de olanlar oldu

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kocaelispor- Fenerbahçe maçının uzatma anlarında tansiyon epey yükseldi.
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı golle Kocaelispor deplasmanında 1-0 öne geçti. Asensio, ceza sahası yayının gerisinden adeta füze gönderdi, top üst direkten içeri girdi.
Fenerbahçeli futbolcular, bu golü kenarda kutladığı sırada tribünlerden atılan yabancı maddedeler Youssef En-Neysri ve Matteo Guendouzi'ye isabet etti. İki futbolcu da yerde kaldı ve kısa süren tedavinin ardından sahaya döndü.
Golün ardından Kocaelispor'dan Linetty sarı kart gördü. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise kırmızı kart gördü.
