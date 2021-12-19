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Kırşehir Belediye Spor: 1-1 - Son Dakika

Kırşehir Belediye Spor: 1-1

19.12.2021 15:00
Kırşehir Belediye Spor: 1-1

STAT: Şanlıurfa GAPHAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Barış Çardaklı, Mahmut Gülle ŞANLIURFASPOR: Murat Demir - Kemal Can, Caner (Dk.71 Mustafa Durak), Vedat (Dk.86 Mustafa Çakır), Muhammed Samed, Muhammet Enes (Dk.80 Sinan), Özgür Can (Dk.80 Can Erdem), Erkan, Şiyar, Yasin (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Barış Çardaklı, Mahmut Gülle

ŞANLIURFASPOR: Murat Demir - Kemal Can, Caner (Dk.71 Mustafa Durak), Vedat (Dk.86 Mustafa Çakır), Muhammed Samed, Muhammet Enes (Dk.80 Sinan), Özgür Can (Dk.80 Can Erdem), Erkan, Şiyar, Yasin (Dk.71 Behlül), BurakKIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Bekir - Oğuz, Tugay (Dk.88 Mert), Fatih, Zihni, Hakan, Mehmet (Dk.88 Erbay), Serhat (Dk.72 Can Muhammet), Sırat, Hasan (Dk.72 Volkan), Ozan KarabacakGOLLER: Dk.58 Kemal Can (Şanlıurfaspor) - Dk.51 Ozan Karabacak, (Kırşehir Belediye Spor)SARI KARTLAR: Burak, Özgür (Şanlıurfaspor) - Hakan, Serhat (Kırşehir Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 18'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.51'inci dakikada Hasan'ın pasıyla kale önünde bulaşan Ozan Karabacak'ın sert vuruşuyla top ağlara gitti:  0-1.

58'inci dakikada kaleciyle baş başa kalan Kemal Can, güzel vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.


Kırşehir Belediye Spor: 1-1
Kırşehir Belediye Spor: 1-1
Kırşehir Belediye Spor: 1-1
Kırşehir Belediye Spor: 1-1
Kırşehir Belediye Spor: 1-1
Kırşehir Belediye Spor: 1-1
Kırşehir Belediye Spor: 1-1

Şanlıurfaspor, Mustafa Durak, Mustafa Çakır, Kemal Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediye Spor: 1-1 - Son Dakika Spor


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