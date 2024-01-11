Kırşehir Futbol Kulübü, İstanbul deplasmanında galibiyet arıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü; ligin 2. yarısına galibiyetle başlamak istiyor.

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle oynadığı 2. Ligde küme düşme hattında bulunan yeşil beyazlı Kırşehir ekibi, ligin 2. yarısının başlangıç maçında İstanbul deplasmanında Erokspor ile karşılaşacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik 11 mağlubiyet alan Kırşehir FK, 16 gol attı. Kendi kalesinde ise 32 gol gören takım15 puanla 16. sırada yer alıyor.

Lige Teknik Direktör Ahmet Duman ile başlayan yeşil beyazlılar; Ekrem Al ve Ferhat Timoçin değişiklikleriyle ilk yarıda 3 hoca değişimi yaptı. Kırşehir FK Başkanı Çağatay Torun; takımın düşmeyeceğini, düşme hattından da ikinci yarıda çıkacağını söyledi. Kırşehir FK ikinci yarıya yeni transferlerini de tanıtarak başlayacak. - KIRŞEHİR