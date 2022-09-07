Kırşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Özdoğan'ın istifası kabul edildi - Son Dakika
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Kırşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Özdoğan'ın istifası kabul edildi

07.09.2022 13:30
Kırşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Özdoğan'ın istifası kabul edildi

Kırşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Sinan Özdoğan'ın istifasını kabul etti.

Kırşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Sinan Özdoğan'ın istifasını kabul etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Sinan Özdoğan'ın istifa kararını yönetime ilettiği belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda takımın önünün açılması ve kentte oluşan olumsuz havanın giderilmesi amacıyla istifanın kabul edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıymetli hocamız, Sinan Özdoğan ile yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısı neticesinde camiamıza zarar vermemek adına aldığı istifa kararı yönetimimiz tarafından kabul edilmiştir. Değerli hocamızla aramızda en ufak bir kırgınlık olmadığı gibi fikirlerinden faydalanmayı sürdüreceğiz. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Takımımız Kırklarelispor maçı için çalışmalarına yardımcı antrenörümüz Gökhan Beklemiş ile devam edecektir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Özdoğan'ın istifası kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Özdoğan'ın istifası kabul edildi - Son Dakika
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