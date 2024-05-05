Kırşehir Futbol Kulübü Trabzon FK\'ya yenilerek 3. Lig\'e düştü

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Kırşehir Futbol Kulübü ligin son maçında Trabzon FK'ya 5-4'lük skorla yenildi ve 3. Lig'e düştü.

Ligin son maçında sahasında 1461 Trabzon FK'ya 5-4'lük skorla yenilen Kırşehir FK, sezonu mağlup kapattı. Yeşil-beyazlılar; bu sezon 36 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla küme düştü ve gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

2. Lig'de çıktığı 36 maçta rakip ağlara 38 gol gönderip, kalesinde ise 76 gol gören Kırşehir FK, grubunda en çok gol yiyen takım oldu. - KIRŞEHİR