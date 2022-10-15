TFF 2'nci Lig Kırmıız Grup'ta son 2 maçını kaybedip alt sıralara gerileyen Fethiyespor evinde Kırşehir Futbol'u son dakika golüyle yendi. Fethiyespor, 4'üncü dakikada Selçuk'un golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Kırşehir Futbol 8'inci dakikada Doğacan ile eşitliği yakaladı: 1-1. Ardından 11'inci dakikada Oğulcan'ın golüyle Kırşehir Futbol 2-1 öne geçti. Fethiyespor 29'uncu dakikada Tahacan, Fethiyespor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın 90+6'ncı dakikasında Fethiyespor penaltıdan Selçuk'la golü buldu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Fethiyespor puanını 13'e yükseltti. Kırşehir 8 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Kırşehir haberi | Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-2 - Son Dakika