Kırşehir haberi | Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-2 - Son Dakika
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Kırşehir haberi | Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-2

15.10.2022 21:05
Kırşehir haberi | Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-2

Gelen Kırşehir haberine göre TFF 2'nci Lig Kırmıız Grup'ta son 2 maçını kaybedip alt sıralara gerileyen Fethiyespor evinde Kırşehir Futbol'u son dakika golüyle yendi.

TFF 2'nci Lig Kırmıız Grup'ta son 2 maçını kaybedip alt sıralara gerileyen Fethiyespor evinde Kırşehir Futbol'u son dakika golüyle yendi. Fethiyespor, 4'üncü dakikada Selçuk'un golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Kırşehir Futbol 8'inci dakikada Doğacan ile eşitliği yakaladı: 1-1. Ardından 11'inci dakikada Oğulcan'ın golüyle Kırşehir Futbol 2-1 öne geçti. Fethiyespor 29'uncu dakikada Tahacan, Fethiyespor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın 90+6'ncı dakikasında Fethiyespor penaltıdan Selçuk'la golü buldu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Fethiyespor puanını 13'e yükseltti. Kırşehir 8 puanda kaldı.


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Kırşehir haberleri! Fethiyespor, Kırşehir Futbol'u ağırlıyor Kırşehir haberleri! Fethiyespor, Kırşehir Futbol'u ağırlıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kırşehir haberi | Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir haberi | Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-2 - Son Dakika
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