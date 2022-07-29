Kırşehir İtfaiyesi'nin tatbikatı şehrin tek takımının taraftarlarını çıldırttı - Son Dakika
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Kırşehir İtfaiyesi'nin tatbikatı şehrin tek takımının taraftarlarını çıldırttı

29.07.2022 09:13

Kırşehir Belediyesi İtfaiyesi personelinin tatbikat sırasında kentin tek takımı olan Kırşehir Futbol Kulübü'nün bayrağına bastığı görüntülerin ortaya çıkması taraftarları çılgına çevirdi.

Kırşehir Belediyesi İtfaiyesi kendi bünyesinde yaptığı tatbikatta şehrin tek takımının bayrağını ayaklar altına aldı. Şehirde bulunan taraftar grupları sosyal medya fotoğrafları ile ayağa kalktı.

"İÇERİSİNDE TÜM KIRŞEHİR HALKININ EMEKLERİ VAR"

Fotoğrafsın yayılması sonrası Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, "Kırşehir Futbol Kulübü şehrimizi temsil eder. İçerisinde tüm Kırşehir halkının emekleri vardır. Bu kulübü sembolize eden amblem yada bayrak saygıyı hak etmektedir. Halkımızı bu konuda hassas davranmaya verilen emekleri rencide etmemek adına duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

Kırşehir Belediye personelleri bayrağa bastı, taraftarlar çılgına döndü

"İĞRENÇ OLAYINIZI ESEFLE KINIYORUZ"

Öte yandan Kırşehir Neşet Ertaş Taraftar gurubu amigosu Halil Kurt, "Türk milletinin ay-yıldızlı bayrağını Kırşehirspor'a gönül vermiş taraftarlarına yapılmış ahlak edep dışı bu iğrenç olayınızı esefle kınıyoruz. Belediye ekiplerini kabahatli buluyor ve derhal kamu oyundan özür dilemeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Belediye itfaiye ekibi ise resmi sosyal medya hesabından stajyer ve personeline ileri düzey kurtarma eğitimi verdiği açıklamasını yaptı.

Kırşehir Belediye personelleri bayrağa bastı, taraftarlar çılgına döndü
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Belediye personeli bayrağa bastı, taraftar ayağa ayağa kalktı Belediye personeli bayrağa bastı, taraftar ayağa ayağa kalktı Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı
Kaynak: İHA

Kırşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir İtfaiyesi'nin tatbikatı şehrin tek takımının taraftarlarını çıldırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir İtfaiyesi'nin tatbikatı şehrin tek takımının taraftarlarını çıldırttı - Son Dakika
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