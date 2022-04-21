Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti

21.04.2022 11:17
Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti

Çeşme Marinanın ev sahipliği yaptığı kış trofesi yarışlarının 5'inci ayağı gerçekleşti.

Çeşme Marinanın ev sahipliği yaptığı kış trofesi yarışlarının 5'inci ayağı gerçekleşti. 25 IRC, 4 destek sınıfı olmak üzere toplam 29 tekne yarıştı.

Çeşme'deki kış trofesi yarışlarının ilk günü brifingle başladı. Brifingde verilen bilgilere göre, kararsız rüzgar sebebiyle tüm gruplar için belirlenen coğrafi 5 rotasında yarışmak üzere ekipler start hattında yerini aldı. Parkurda 11: 30'da planlanan yarışın startı, havanın değişkenliğiyle beraber 13: 00 civarında alınabildi. Tek yarış ile ilk günü tamamlayan ekipler, ikinci gün sabahı brifingin ardından üçgen rotada yarışmak üzere start hattında yerlerini aldı. Değişken rüzgar sebebiyle, hakem kurulunun yapmış olduğu değişiklik üzerine coğrafi-2 rotası uygulandı. Orsa rotasında yarışan ekipler, belirtilen finiş saati 17: 00'den itibaren dönüşlerine başladı. Yağmur nedeniyle ödül töreni mayıs ayağına ertelendi

Kokteyl ve ödül töreni için Çeşme Marina Kepler Marin'de bir araya gelmesi planlanan ekipler, yağmur sebebiyle iptal edilen törenin bir sonraki yarış ayağına ertelendiği şeklinde bilgilendirildi. - İZMİR

Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti
Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti

YORUMLAR
500
Alaçatı'da 9 motosiklet çalan zanlılardan 2'si tutuklandı Alaçatı'da 9 motosiklet çalan zanlılardan 2'si tutuklandı Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Çeşme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:03 TEPAV İzleme Bülteni Raporu yayımlandı: Türkiye'de çiftçi sayısı 75 bin azalarak 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
10:34 21 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
09:22 İngiltere'de pandemi kurallarını ihlal eden Başbakan Johnson'ın soruşturmaya tabi tutulması için oylama düzenlenecek
10:26 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
10:23 Okan Buruk'tan Cimbom'a yeşil ışık! "En büyük mutluluk Galatasaray'da olmaktır"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:24:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Çeşme'de gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement