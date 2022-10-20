Arda Turan'dan herkese ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine antrenör oluyor - Son Dakika
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Arda Turan'dan herkese ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine antrenör oluyor

20.10.2022 18:08
Arda Turan'dan herkese ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine antrenör oluyor

Kısa bir süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Galatasaray ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Arda Turan, yeni bir maceraya adım atıyor. Turan'ın Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde görev alacağı öne sürüldü. İkili daha önce Başakşehir'de de birlikte çalışmışlardı.

Son şampiyon Trabzonspor sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavililerin teknik ekibe Arda Turan'ı dahil edebileceği konuşuluyor.

ABDULLAH AVCI'NIN EKİBİNE DAHİL OLUYOR

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray ve Türk futboluna iz bırakmış eski futbolcu Arda Turan'ın antrenörlük kariyeri başlıyor. Turan, Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibine dahil olacak.

Arda Turan'dan herkese ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine antrenör oluyor

"OYUN DEVAM EDİYOR"

Arda Turan futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurduğu açıklamasında, antrenör olacağının sinyallerini vermişti. Turan açıklamasında, "Futbolun içinde, saha kenarında, yeniden görüşünceye dek... Oyun devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'dan herkese ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine antrenör oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan'dan herkese ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine antrenör oluyor - Son Dakika
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