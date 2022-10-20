Arda Turan'dan herkese ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine antrenör oluyor

Arda Turan futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurduğu açıklamasında, antrenör olacağının sinyallerini vermişti. Turan açıklamasında, "Futbolun içinde, saha kenarında, yeniden görüşünceye dek... Oyun devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray ve Türk futboluna iz bırakmış eski futbolcu Arda Turan'ın antrenörlük kariyeri başlıyor. Turan, Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı 'nın ekibine dahil olacak.

Son şampiyon Trabzonspor sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavililerin teknik ekibe Arda Turan 'ı dahil edebileceği konuşuluyor.

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