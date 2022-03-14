Kızak Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldular - Son Dakika
Üye Girişi

Kızak Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldular

14.03.2022 12:00
Kızak Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldular

Kütahya'nın Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen sporcular Erzurum'da yapılan Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Kütahya'nın Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen sporcular Erzurum'da yapılan Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Büyükler Miks yarışmalarında Gediz Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Muhammed Keskin ve Elif İnci Keskin Türkiye Şampiyonu oldu.

Cumartesi günü yapılan yarışmalarda Gediz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kağan Orkun Coşkun, Minik Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Minik Kızlar kategorisinde Ecrin Yörük Türkiye üçüncüsü, Zeynep Bilgili Türkiye beşincisi, Elif İnci Keskin Türkiye altıncısı, Yıldız Kızlarda Hamide Pınar Subaşı Türkiye sekizincisi, Begüm Börek Türkiye dokuzuncusu oldular.

Yarışmalarda derecelere ilave olarak Büyük Kızlar Kategorisinde Ayşe Yılmaz Türkiye üçüncüsü, Büyük erkeklerde Muhammed Keskin Türkiye beşincisi, Genç Kızlarda Kütahya Orman Spor Kulübü sporcusu Yıldız Akbulut Türkiye ikincisi, Genç Erkeklerde Emre Çetin Türkiye on ikincisi, Ramazan Görkem Yüksel Türkiye onuncusu, Ayşe Yılmaz ve Kağan Orkun Coşkun miks Büyüklerde Türkiye Altıncısı, Ramazan Görkem Yüksel, Emre Çetin, Yıldız Akbulut ile Begüm Börek Gençler mikslerde beşinci oldu.

Muratdağı Termal Kayak Merkezinde yetişen sporcularla gurur duyduklarını söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Kayak ve Kızak yarışmalarında Gediz Belediye Spor Kulübü ve diğer kulüp sporcularımız güzel sonuçlar aldılar. Erzurum'da yapılan Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında derece elde eden sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kızak Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldular
Kızak Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldular
Kızak Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldular

YORUMLAR
500
Vali Çelik uyardı! Pandemi henüz bitmedi Vali Çelik uyardı! Pandemi henüz bitmedi Snowboard'a Kayseri damgası Snowboard'a Kayseri damgası

Erzurum, Kütahya, Türkiye, Termal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kızak Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldular - Son Dakika


Son Dakika
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:56 19 yaşındaki hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kızak Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement