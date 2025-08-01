Kızılay\'dan Yaz Spor Okulu Projesi

Türkiye Kızılay Derneği Eskişehir Şubesince hayata geçirilen yaz spor okullarında 186 öğrenci eğitim görüyor.

Şubede yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzalanan protokol kapsamında, kentteki 4 okulun spor salonlarında oluşturulan okullarda öğrenciler, Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezi'nden gelen eğitmenler eşliğinde hafta içleri her gün ücretsiz basketbol ve voleybol öğreniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy, dernek olarak kentte ilk kez böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Söz konusu spor salonlarının yaz boyunca Kızılay'a tahsis edildiğini kaydeden Temizsoy, "Projemizi önümüzdeki yıllarda geliştirerek büyütmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da projeyle çocukları sanal bağımlılıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini aktardı.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek istediklerini vurgulayan Aydın, "Yine başka sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleri doğrultusunda okullarımızı kullanarak yaz okulları yapılıyor. Bunları da önemsiyoruz ve devamını diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.