Kızılçukur\'da Kurban Bayramı Futbol Turnuvası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur Köyü'nde Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında Saint Germain isimli takım kupanın sahibi oldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine dönen köy gençlerini bir araya getirmek ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla Kızılçukur spor Kulübü tarafından bir futbol turnuvası organize edildi. İsmail Kartal Halı Sahası'nda gerçekleştirilen ve büyük bir coşkuya sahne olan turnuvaya toplam 8 takım katıldı. Kıran kırana geçen müsabakaların ardından finale yükselmeyi başaran Karabasan takımı ile Saint Germain takımı şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği ve büyük heyecana sahne olan final müsabakasında adeta gol yağmuru yaşandı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Saint Germain takımı, Karabasan'ı 9-4'lük skorla mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvada büyük heyecan yaşandı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Saint Germain oyuncuları, şampiyonluk kupasını Kızılçukurspor kulübü yöneticilerinin elinden aldı. Turnuva sonrasında açıklama yapan kulüp yetkilileri, bayram vesilesiyle gençleri spor çatısı altında bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, turnuvaya katılan tüm takımlara ve köylülere teşekkür etti. Turnuva, şampiyon takımın kupayla birlikte verdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KÜTAHYA