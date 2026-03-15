Kızlar Yenildi: Avustralya 77-74

15.03.2026 23:06
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Elemeleri'nde Avustralya'ya 77-74 yenildi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Veronika Obertova (Slovakya)

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 14, Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 20, Burke 17, Esra Ural Topuz 2, Burke, Elif Bayram 2, Ayşe Cora Yamaner 3, Sinem Ataş 10, Derin Erdoğan 4, Zeynep Gül

Avustralya: Wilson 14, Whitcomb 11, Talbot 9, Smith 18, Aokuso 5, Melbourne, Reid, George 16, Borlase 4, Fowler

1. Periyot: 24-19

Devre: 42-40

3. Periyot: 54-58

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçta Avustralya'ya 77-74 mağlup oldu.

Bu sonuçla Türkiye, grupta ikinci yenilgisini yaşadı. Avustralya ise 4'te 4 yaptı.

Karşılık basketlerle başlayan maçta boyalı alanı etkili kullanan Avustralya karşısında Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk periyodu 24-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ay-yıldızlı ekip, 12. dakikada 7 sayılık, 17. dakikada 6 sayılık fark yakalamasına rağmen Avustralya, iki kez skoru dengelemeyi başardı. Milli takım, periyodun bitimine 15 saniye kala Sevgi Uzun'un serbest atıştan kaydettiği basketlerle soyunma odasına 42-40 üstün girdi.

Başa baş geçen üçüncü periyotta 24. dakikada öne geçen ve kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Avustralya, son çeyreğe 58-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Avustralya, Smith'in skorer oyunuyla bitime 1 dakika 57 saniye kala farkı 9'a kadar çıkardı: 64-73. Mücadeleyi bırakmayan milli takım, 12 saniye kala farkı 2'ye kadar düşürdü: 73-75. Son 8 saniyede Avustralya, Wilson ile pota altından basket buldu. A Milli Takım teknik ekibi ve oyuncular, bu atıştan önce Sinem Ataş'a faul yapıldığı gerekçesiyle hakemlere itirazda bulundu. Başantrenör Andrea Mazzon'un talebi üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakemler, kararını değiştirmedi. Avustralya, karşılaşmayı 77-74 kazandı.

Kaynak: AA

Advertisement
