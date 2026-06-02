KKTC Futbol Takımı CONIFA Şampiyonası İçin İtalya'da

02.06.2026 12:54
KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gitti, ilk maçı yarın.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı, CONIFA (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak üzere İtalya'ya gitti.

KKTC kafilesi İstanbul aktarmalı olarak önce İtalya'nın Milano kentine ardından da şampiyonanın düzenleneceği İsviçre sınırındaki Como kentine ulaştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) üyesi olmayan ülke ve özerk bölgelerin katıldığı CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olmak isteyen KKTC A Milli Futbol Takımı ilk maçına yarın akşam çıkacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, gazetecilere şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, son 8 yılda kurulamayan bir milli takımı yeniden kurarak organizasyonlara katılır hale getirdiklerini söyledi.

İtalya'daki şampiyonanın 6 takımla yapılacağını açıklayan KTFF Başkanı Sertoğlu, 8 yıl aradan sonra bir turnuvaya katılmanın heyecanını yaşadıklarını ve milli takımdan başarı beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
