Karamürsel'de kulaçlar milli takım için atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karamürsel'de kulaçlar milli takım için atıldı

10.08.2022 10:39
Karamürsel'de kulaçlar milli takım için atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası Karamürsel'de yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası Karamürsel'de yapıldı. Şampiyonaya katılan sporcular, kulaçlarını milli takım için attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Karamürsel Altınkemer Halk Plajı'nda yaklaşık 500 sporcu katılımıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile TYF Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası yapıldı. Çekişmeli anlara sahne olan şampiyona ve seçmelere sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler ve milli takıma seçilen sporcular belirlendi. Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın halka açık bölümü de yoğun ilgi gördü. Yarışmalarda ilk 3 derece alan sporculara madalya ve sürpriz hediyeler verildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor GEBZE ORMAN YANGININA HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR GEBZE ORMAN YANGININA HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza kesildi İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza kesildi
Kaynak: İHA

Milli Takım, Karamürsel, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karamürsel'de kulaçlar milli takım için atıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
16:08 Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:50:33. #1.12#
SON DAKİKA: Karamürsel'de kulaçlar milli takım için atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement