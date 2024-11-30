Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine 270 Milyon TL Destek Verdi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine 270 Milyon TL Destek Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine 270 Milyon TL Destek Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2024 döneminde 600 amatör spor kulübüne 270 milyon TL maddi destek sağladı ve 165 bin çocuğa spor eğitimi verdi. Kupa ve ödül töreninde başarılı kulüpler ve sporcular ödüllendirildi.

30.11.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2024 yılları arasında 600 amatör spor kulübüne 270 milyon TL maddi destek sağlarken 165 bin çocuğa ise spor eğitimi verdi.

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları; Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Sezonu Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eski milli futbolcu Tanju Çolak katıldı. Kocaeli Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen törende 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yaşayan takımlar kupalarını Başkan Büyükakın'ın elinden aldı. Geçtiğimiz sezon liglerinde başarı gösteren 68 futbol kulübü, 123 kupayla ödüllendirilirken, spor adamlarına da başarı plaketleri takdim edildi.

"2019-2024 yılları arasında 600 kulübümüze 270 milyon TL destek sağladık"

Başarılı sporcuların ödüllendirilmesinin büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Amatör sporlar, sadece sağlıklı yaşam için değil, aynı zamanda çocuklarımızı disiplinli, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek için de çok önemli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizi her zaman destekliyoruz. 2019-2024 yılları arasında 600 kulübümüze 270 milyon TL destek sağladık, 165 bin çocuğumuza spor eğitimi verdik. Bu destekler yalnızca bugünün değil, yarının sporcularını yetiştirmek içindir. Hep birlikte Kocaelimizin her köşesine sporun yayılmasını, sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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