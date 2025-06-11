Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor için Körfez Spor Tesisleri\'ni Yeniden İhaleye Çıkartıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Süper Lig'e yükselen şampiyon Kocaeli spor için inşa edeceği "Körfez Spor Tesisleri" yeniden ihaleye çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen şampiyon Kocaelispor'a 5 yıldızlı spor kompleksi inşa edilmesi için geçtiğimiz ay ihaleye çıkmıştı. Yeşil-siyahlı ekibe şampiyonluk hediyesi olacak ve "Körfez Spor Tesisleri" adıyla hayata geçecek dev yatırım için gerçekleşen ihale iptal edilmişti. Şampiyon Kocaelispor'a Büyükşehir'in armağanı olacak tesis için 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de yeniden ihale yapılacak.

Kocaelispor için planlanan tesis içerisinde; 74 bin 500 metrekarelik alanın 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan, geri kalan 59 bin 200 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek. Yeni tesis içerisinde 7 futbol sahası, otel, fitness salonu, sauna, yüzme havuzu ve sosyal alanlar yer alacak. İhalenin yapılmasının ardından işi üstenecek firma belirlenecek ve yer teslimi yapılacak. - KOCAELİ