Kocaeli\'de 19 Mayıs Bisiklet Turu Coşkusu

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, hem spor hem de milli bayram coşkusunu bir araya getirdi. Kent Meydanı'nda toplanan bisiklet kulüpleri ve vatandaşlar, etkinliğe dev Türk bayrağı açarak başladı. Bayrağın açılmasının ardından, 19 Mayıs'ın anlam ve önemine uygun şekilde pedallar çevrilmeye başlandı.

Cumhuriyet Bulvarı güzergahını takip eden bisikletliler, Yahya Kaptan'a kadar ilerledi. Dönüş yolunda ise 19 Mayıs kutlamalarının merkezi olan Milli İrade Meydanı'na ulaşıldı. Katılımcılar, burada alkışlar ve büyük bir coşkuyla karşılandı. - KOCAELİ