Kocaeli\'de 3 bin 848 sporcu mindere çıkıyor

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 62 ilden 3 bin 848 sporcu mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde düzenlediği Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı. Çocuklar Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin ve sporcular katıldı.

62 ilden 406 kulübün katıldığı organizasyonda 3 bin 848 sporcu kıyasıya yarışacak. 4 gün sürecek Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 8-14 yaş aralığındaki sporcular, minikler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Karate sporunun temel disiplinlerinden olan kata (Hareket serisi) ve kumite (mücadele) dallarında gerçekleştirilecek müsabakalarda başarılı olan sporcular, 1 Haziran'da Yunanistan'da yapılacak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. - KOCAELİ