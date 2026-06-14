Kocaeli\'de binlerce kişi milli maçı dev ekranda izledi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı mücadele, Kocaeli'deki Milli İrade Meydanı'nda kurulan dev ekranda binlerce vatandaş tarafından heyecanla takip edildi. Meydanı dolduran kalabalığın yanı sıra çevredeki apartman sakinleri de evlerinin balkonlarından dev ekrana kilitlenerek ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda kurulan dev ekran, binlerce vatandaşa ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar, maç saatinden saatler önce meydanda toplanmaya başladı. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte, ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandıran taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe uzaktan da olsa coşkulu tezahüratlarla destek verdi. Ayrıca, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, meydana kurulan dev ekranı evlerinden takip ederek milli maç atmosferini yaşadı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada A Milli Takım'ın sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılması meydanda üzüntü oluştursa da, Kocaelililer milli takımı yalnız bırakmadı. Meydanı dolduran binlerce kişi, maçın son düdüğüne kadar A Milli Takım'a alkışlarla destek vermeye devam etti. - KOCAELİ