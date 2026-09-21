Kocaeli'de Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen turnuvada ilk gün iki maç 3-0 bitti - Son Dakika
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Kocaeli'de Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen turnuvada ilk gün iki maç 3-0 bitti

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Kocaeli\'de Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen turnuvada ilk gün iki maç 3-0 bitti
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Kocaeli'de merhum Dursun Ali Arslan anısına Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında ilk gün iki maç oynandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve İstanbul Gençlik Spor Kulübü, rakiplerini 3-0 mağlup etti.

Kocaeli'de merhum Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen voleybol turnuvasında ilk gün iki karşılaşmayla geride kaldı. Mücadelelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile İstanbul Gençlik Spor Kulübü, rakiplerini 3-0 mağlup etti.

Gebze Belediyesi tarafından, Dursun Ali Arslan'ın vefatının yıl dönümünde hatırasını yaşatmak ve vefa duygusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen hazırlık turnuvasında SMS Grup Efeler Ligi ekipleri mücadele ediyor. Turnuvada Gebze Belediyesi Spor Kulübü'nün yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul Gençlik Spor Kulübü ve Sungurlu Belediyespor yer alıyor.

2 maç yapıldı

Turnuvanın açılış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Sungurlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile Gebze Belediyesi Spor Kulübü karşılaştı. Mücadelede rakibine üstünlük sağlayan İstanbul Gençlik Spor Kulübü, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Arslan anıldı

Karşılaşma öncesinde iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri saha kenarında bir araya gelerek merhum Dursun Ali Arslan'ı andı. Anma programında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından Arslan'ın eşi ve oğluna çiçek ile forma takdim edildi. Törende konuşan Başkan Büyükgöz, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve vefa duygularını yaşatmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Arslan ile yaklaşık 50 yıllık dostluklarının bulunduğunu belirten Büyükgöz, "Verimli bir çalışma dönemi içerisindeyken takdiri ilahi kendisi aramızdan ayrıldı. Onun hatırasını yaşatmak ve ne anlama geldiğini göstermek için hazırlık maçlarımızı onun adına bir turnuva şeklinde yaparak ona olan vefa, hatırlama ve dostluğumuzu ortaya koymuş olacağız" dedi.

Takımlara başarı diledi

Yeni sezon öncesinde turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Büyükgöz, Gebze'de spor ve dostluğun buluştuğu anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Üç gün sürecek turnuvada karşılaşmalar Gebze Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Takımlar, yeni sezon öncesinde kadrolarının son durumunu ve hazırlık seviyelerini test etme fırsatı bulacak. Voleybolseverler, turnuva kapsamında oynanacak karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen turnuvada ilk gün iki maç 3-0 bitti - Son Dakika
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