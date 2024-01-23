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Kocaeli'de Milli Tenisçi Kardeşler Hedeflerine Ulaşmak İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Milli Tenisçi Kardeşler Hedeflerine Ulaşmak İçin Çalışıyor

Kocaeli'de yaşayan milli tenisçiler Emirhan ve Talha Emin Bulut, birlikte çalışarak ulusal ve uluslararası arenada hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Babalarının desteğiyle küçük yaşlarda sporla tanışan Bulut kardeşler, azim ve çalışkanlıklarıyla tenis branşında başarı basamaklarını hızla tırmandı. Emirhan ve Talha, ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok şampiyonluk elde etti ve milli takıma seçildi. Hedefleri büyük olan kardeşler, antrenörleriyle birlikte yoğun bir idman programı uygulayarak gençlerde ilk 100'e girmeyi ve grand slam organizasyonlarında mücadele etmeyi hedefliyor.

Kocaeli\'de Milli Tenisçi Kardeşler Hedeflerine Ulaşmak İçin Çalışıyor
23.01.2024 - 11:41,
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Kocaeli'de yaşayan milli tenisçiler 18 yaşındaki Emirhan ile 12 yaşındaki kardeşi Talha Emin Bulut, ulusal ve uluslararası arenada hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Beden eğitimi öğretmeni babaları Halit Bulut sayesinde küçük yaşlarda sporla tanışan Bulut kardeşler, tenis branşında azim ve çalışkanlıklarıyla alt yaş kategorilerinde dereceler elde ederek başarı basamaklarını kısa sürede tırmandı.

Emirhan, kariyerinde 16 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda teklerde, Tennis Europe Junior Tour 14 Yaş Çiftler Turnuvası'nda ve 2022 ITF J5 Turnuvası'nda birer kez, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) World Tennis Tour Juniors'ta ise 4 kez şampiyonluk kazandı.

Talha da 10 yaş masters tek erkekler ve çift erkeklerde ile Tennis Europe U-12 Soul Cup İstanbul çift erkeklerde ve milli takımlar düzeyinde düzenlenen 2023 CUP Antalya 12 Yaş Tenis Europe çift erkeklerde şampiyonluklara imza attı.

Darıca Tenis Kulübü Tesisleri'nde milli takım antrenörü Şahin Beyazgül eşliğinde çalışmalarını birlikte sürdüren Bulut kardeşler, yurt içi ve yurt dışında belirledikleri hedeflere ulaşmak için yoğun idman programı uyguluyor.

4 yaşında spora başlayan kardeşlerin hedefleri büyük

Tenise 4 yaşında başlayan milli takım sporcusu Emirhan Bulut, AA muhabirine, babası sayesinde bu sporda gelişerek büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Emirhan, 2024'te kendisine hedefler koyduğunu dile getirerek, "Birçok Türkiye şampiyonluğum var. ITF gençlerde 307 numarayım. 2024'te gençler dünya sıralamasında ilk 100'e girip grand slam organizasyonlarında oynamak istiyorum, öncelikli hedefim grand slam." diye konuştu.

12 yaşındaki milli tenisçi Talha Emin Bulut ise ileride dünyanın bir numarası olmak istediğini ifade etti.

Erken yaşlarda spora başlayan Talha Emin, 8 yıldır tenis kortlarında mücadele ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Darıca Tenis Kulübü'nde oynuyorum. 4 yaşında tenise başladım. 10 yaş Türkiye şampiyonuyum. 12 yaş milli takım oyuncusuyum. Tennis Europe'ta 3 çiftler şampiyonluğum var. Mayıstaki Türkiye Şampiyonası'nda 14 yaşta altın madalya alıp dünyada ülkemizi temsil etmek istiyorum. İlerleyen yıllarda dünya bir numarası olmayı hedefliyorum."

Baba Halit Bulut da çocuklarının küçük yaşlarda spora başlamasının başarıyı da beraberinde getirdiğine değinerek, çocuklarının milli takıma kadar yükseldiğini ve dünya klasmanında yer aldıklarını aktardı.

Antrenör Beyazgül: "İki sporcumuzu da gençlerde ilk 100'e sokmak istiyoruz"

Antrenör Şahin Beyazgül, sporcularının çok disiplinli şekilde çalıştıklarına işaret ederek, "Emirhan ve Talha'nın antrenörüyüm. Aynı zamanda 12 yaş ve 16 yaş milli takımda antrenör olarak görev aldım. Talha ve Emirhan, çok yetenekli ve aynı zamanda disiplinli sporcular. Yani kortta kalmayı, antrenman yapmayı çok seviyorlar. Bu da onlar için ekstra artı oluyor." şeklinde görüş belirtti.

"İki sporcumuzu da gençlerde ilk 100'e sokmak istiyoruz." diyen Beyazgül, "Emirhan şu anda 300 numara. Daha çok turnuva oynayıp ilk 100'e girmesini istiyoruz. Gençler grand slam organizasyonlarında mücadele etmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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