Kocaeli'den 2 sürat patenci TOHM'a katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Kocaeli'den 2 sürat patenci TOHM'a katılmaya hak kazandı

26.09.2022 14:32
Kocaeli'den 2 sürat patenci TOHM'a katılmaya hak kazandı

Kocaeli'den iki sürat patenci, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) katılmaya hak kazandı.

Kocaeli'den iki sürat patenci, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) katılmaya hak kazandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca 2022-2023 sezonunun ilk yarışması "Short Track Federasyon Kupası-1" Erzurum'da 23-25 Eylül'de gerçekleştirildi.

Sporcuların milli takım ve TOHM baraj sürelerini kayma mücadelesi verdiği yarışmalara, Kocaeli'den Körfez Buz Sporları Kulübü, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Nikomedia Gençlik ve Spor Kulübü, Kocaeli Buz Sporları Kulübü, Kocaeli Yurdum Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Buz Ailesi Spor Kulübünden 13 sporcu katıldı.

Körfez Buz Sporları Kulübünden A Milli Takım sporcusu Toprak Efe Eroğlu, 1000 metrede 1.27.734'lük süresiyle yeniden A Milli Takım ve TOHM'a katılmaya hak kazandı.

Kocaeli Yurdum Gençlik Hizmetleri Spor Kulübünden Elzem Taş ise 500 metrede 49.524'lük süresiyle TOHM için belirlenen süreyi aşan sporcu oldu.

Körfez Buz Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Çiğdem Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı zamanda oğlu olan sporcularını tebrik ettiğini belirterek, Toprak Efe'nin ikinci defa istenen süreleri kaymasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kocaeli'deki buz pateni sahasının durumu ve yaş kategorisinde başka sporcu bulunmaması nedeniyle oğlunun bir süredir çalışmalarını Erzurum'da sürdürdüğünü aktaran Eroğlu, "Toprak Efe, İtalya'nın Friuli-Venezia Giulia kentinde yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin aday sporcuları arasında bulunuyor. Bu nedenle ailesi olarak radikal karar alıp milli takımla çalışma imkanı bulabilmesi için oğlumuzu Erzurum'a gönderdik. Yaklaşık 2 aylık ayrılığın meyvesini bu yarışlarda aldık, sporcumuz 'Büyük Erkekler' kategorisinde 3000 metre bayrak takımıyla birinci oldu. Başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Erzurum, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'den 2 sürat patenci TOHM'a katılmaya hak kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'den 2 sürat patenci TOHM'a katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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