Kocaeli Kağıtspor, Finalspor\'u 85-80 Mağlup Etti

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Finalspor'u 85-80 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel, Burak Erkan
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Kevin Kaspar 9, Kyle Justin Hunt 10, Mert Ulutaş 8, Sertan İbrahim Sarı, Keshun Deion Sherrill 37, Göktürk Gökalp Ural 4, Çağatay Çevik 5, Tarık Çolak, Emirhan Merdin, Ömer Faruk Ermat 12, Eren Özen
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Finalspor: Marlain Guy Veal 27, Ekrem Sancaklı 7, Mustafa Baştürk 11, Ahmet İlker Tunalı 2, Logan Shane Routt 18, Mithat Can Özalp 2, Berkan Yağız Baykurt 13, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 13-21 (Finalspor lehine)
Devre: 38-41 (Finalspor lehine)
3. Periyot: 71-60 (Kağıtspor lehine) - KOCAELİ
