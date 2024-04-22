Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü Bursa\'nın Fethi Koşusunda Kupa Kazandı

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Bursa'nın fethinin 698. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusuna 37 sporcu ile katılan Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü, şehre kupa ile döndü.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'na 15 ülkeden bin 154 profesyonel sporcu mücadele etti. Bursa'nın fethinin 698. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen koşuda sporcular 15 kilometrelik parkurda yarıştı. Kocaeli Masterleri Atletizm Spor kulübü de yarışmaya 37 sporcu ile katıldı. Kıyasıya geçen mücadelede yarışmayı yabancı uyruklu sporcular önde tamamlarken, Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü'nden 3 kadın sporcu da yaş kategorilerine göre 3 kupa almayı başardı. Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü'nün erkek sporcuları da önemli dereceler elden etti. Duygularını paylaşan Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü Başkanı Binali Aslan, "İlimizi en güzel şekilde temsil ettik. Türk atletizmine çok önemli katkıda bulunduk. Bize destek veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e ve sabahın erken saatlerinde yarışmaya katılan tüm sporcu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ