Kocaeli Rallisi'nde 102 Sporcu Kıyasıya Yarıştı - Son Dakika
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Kocaeli Rallisi'nde 102 Sporcu Kıyasıya Yarıştı

Kocaeli Rallisi\'nde 102 Sporcu Kıyasıya Yarıştı

Kocaeli'de düzenlenen 41. Kocaeli Rallisi'nde 51 otomobil ve 102 sporcu, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mücadele etti. Yarış sonunda Toksport WRT takımı birinci oldu.

06.10.2024 19:47  Güncelleme: 19:52
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Kocaeli'de 41. kez düzenlenen ralli organizasyonunda 51 otomobil ve 102 sporcu kıyasıya yarıştı. Direksiyon başına geçen pilotlar, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için tüm yeteneklerini sergiledi.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun 6. ayak yarışı olan ve bu yıl 41'incisi düzenlenen Kocaeli Rallisi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi. 3 gün boyunca büyük heyecana sahne olan 41. Kocaeli Rallisi'nde 51 otomobil ve 102 sporcu kıyasıya yarıştı.

Körfez Yarış Pisti'nde cuma günü verilen seremonik startın ardından usta pilotlar, cumartesi günü toprak karakterli etaplarda tozu dumana katarak yarışmaya başladı. İzmit-Kandıra-Derince sınırları içerisinde 15 kategoride gerçekleştirilen yarışların ardından Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen etapta pilotlar, otomobillerinin hız ve performanslarıyla pistte adeta dans etti. 3,5 kilometrelik parkuru en hızlı sürede tamamlamak için yarışan pilotlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Pazar sabahı direksiyon başına geçen ekipler, Kocaeli'nin köylerinde toplam uzunluğu 412,30 kilometre olan 9 toprak etapta Türkiye'nin en iyi pilotu olmak için tüm yeteneklerini sergiledi.

Yarış tutkunlarını Kocaeli'de buluşturan ralli, Toksport WRT takımının pilotları Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı ikilisinin liderliğiyle sona erdi. Çekişmeli geçen yarışta ikinci sırayı Parkur Racing ekibinden Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre alırken, Toksport WRT takımından Volkan Işık ve Levent Gür ikilisi üçüncü olarak podyumun son basamağına çıktı. Nefes kesen yarışı Uğur Soylu-Şener Güray ikilisi dördüncü, Burak Başlık-Sedat Bostancı ikilisi beşinci, Efehan Yazıcı- Mehmet Akif Yalçın ikilisi altıncı tamamladı. Dereceye giren pilotlar, müthiş rekabetin ardından kupalarını törenle aldı.

"Liderliği korumayı başardık"

Yarışı genel klasmanda birinci tamamlayan Toksport WRT takımının pilotu Buğra Banaz, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "İlk gün bazı aksaklıklar yaşamış olsak da liderliği korumayı başardık. İkinci gün ise farklı bir stratejiyle yarışa devam ettik. Zorlu bir yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sonuç, Eskişehir Rallisi'nden sonra gelen ikinci zaferimiz oldu" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaeli Rallisi'nde 102 Sporcu Kıyasıya Yarıştı - Son Dakika

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