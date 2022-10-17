Kocaeli spor haberi... Başiskele Belediyespor Darıca'da madalyaları topladı - Son Dakika
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Kocaeli spor haberi... Başiskele Belediyespor Darıca'da madalyaları topladı

17.10.2022 13:28
Kocaeli spor haberi... Başiskele Belediyespor Darıca'da madalyaları topladı

Kocaeli yerel spor haberine göre Darıca'da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kocaeli Karate Şampiyonası müsabakalarına katılan Başiskele Belediyespor Kulübü, 6 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

Darıca'da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kocaeli Karate Şampiyonası müsabakalarına katılan Başiskele Belediyespor Kulübü, 6 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kocaeli Karate Şampiyonası, Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara Başiskele Belediyespor Kulübü de katıldı. Başiskele, 550 sporcunun katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kocaeli Karate Şampiyonası'nda 25 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

Başiskele Belediyespor Kulübü sporcuları, büyük çekişmeye sahne olan turnuvada 6 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Başiskele, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli spor haberi... Başiskele Belediyespor Darıca'da madalyaları topladı - Son Dakika

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