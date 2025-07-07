Kocaeli, Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonu Oldu

Bayburt'ta düzenlenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kocaelili sporcular, gösterdikleri üstün performansla 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

28 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Bayburt'ta düzenlenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 70 ilden 827 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Şampiyonaya damgasını vuran ise Kocaeli oldu. Şampiyonada en dikkat çeken kulüp, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü oldu. 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Kocaeli, takım halinde Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Kazanılan madalyaların büyük kısmında imzası bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ise 'En Başarılı Kulüp' unvanını elde etti. - KOCAELİ