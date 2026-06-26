Genç kürekçiler ilk sınavdan madalyayla döndü

Kocaeli'de su sporlarına kazandırılan genç kürekçiler, Edirne'de katıldıkları ilk il dışı yarışta iki gümüş madalya kazanarak önemli başarı elde etti. Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi'nde yetişen sporcular, şimdi gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin su sporlarına yönelik yatırımları meyvelerini vermeye başladı. Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi'nde yetişen genç sporcular, il dışındaki ilk yarış deneyimlerinde madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen Edirne Meriç Kürek Yarışları'na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcuları, kürsüye çıkmayı başardı. Mehmet Deniz Şahin ve Ahmet Eren Yavuz erkekler 2x kategorisinde, Amine Hatun Yazıcı ve Elif Temiz ise kadınlar 2x kategorisinde gümüş madalya kazandı.

"Beklediğimizden daha iyi sonuçlar aldık"

Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi, 2 bin 109 metrekarelik alanda kürek, kano ve yelken gibi su sporlarında genç yetenekler yetiştiriyor. Henüz bir yıllık geçmişe sahip olan merkezin sporculara olan katkısı ile kısa sürede önemli başarılar elde edildi. Kürek Antrenörü Ebru Doğan, sporcuların yaklaşık 6 aydır düzenli antrenman yaptığını belirterek, "Beklediğimizden daha iyi sonuçlar aldık. Kürek sporu teknik olarak zor ama çok keyifli. Sporcularımızın gelişimini görmek büyük mutluluk" dedi.

Arkadaş tavsiyesiyle başladı, madalyaya ulaştı

Erkekler 2x kategorisinde ikinci olan Ahmet Eren Yavuz, kürek sporuna arkadaşının tavsiyesiyle başladığını ifade etti. Başlangıçta madalya kazanabileceğini düşünmediğini belirten Yavuz, "Zamanla bu sporu ne kadar sevdiğimi fark ettim. Şimdi hedeflerim daha büyük. Profesyonel olarak devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Gümüş madalya kazanan Mehmet Deniz Şahin ise "Hocalarımız bizi en başından beri destekliyor. Ortam çok samimi. Hedefim olimpiyatlara kadar bu spora devam etmek" ifadelerini kullandı.

İlk yarışta gelen başarı motivasyonu artırdı

Kadınlar 2x kategorisinde ikinci olan Elif Temiz de ilk yarışlarında elde ettikleri derecenin kendilerini daha da motive ettiğini belirterek, "Kürek sporu kısa sürede vazgeçilmezim oldu" dedi.

Sporculardan Beren Gökçe Acer ise kürek sporunun kendisine disiplin kazandırdığını ifade ederek, "Derslerime olan ilgim arttı. Böyle imkanların sunulması çok değerli. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Hedef Türkiye kupası

Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi sporcuları şimdi gözünü yeni yarışlara çevirdi. Genç kürekçiler, önümüzdeki süreçte Türkiye Kupası başta olmak üzere yeni organizasyonlarda Kocaeli'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımlar sayesinde yetişen genç sporcular, elde ettikleri başarılarla daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyor. - KOCAELİ