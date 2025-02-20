Kocaelili Sporcular Başarılarını Pasta Keserek Kutladı

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Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3-4 yarışlarında dereceye giren Kocaelili sporcular, buz pistinde pasta keserek başarılarını kutladı.

Körfez Buz Spor Kulübü'nce Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, antrenörler Menderes Eren ve Tunay Şimşek'in performans grubunda yer alan sporcular ile velileri katıldı.

Antrenör ve sporcular, buz pistinde pasta kesiminin ardından nisan ayında Erzurum'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını başlattı.

Kocaeli'de 12-16 Şubat'ta düzenlenen Short Track Federasyon Kupası 3-4 yarışlarında, Eren ve Şimşek'in çalıştırdığı Junior E Kadınlar Bayrak Takımlarında Körfez Buz Spor Kulübü birincilik, Kocaeli Armada Buz Spor Kulübü ikincilik elde etmiş, ferdi kategorilerde de 6'sı Körfez Buz Spor Kulübü'ne ait 9 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazanılmıştı.