Kocaelispor 16 Yıl Sonra Süper Lig'de

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek Kocaelispor, 16 yıl sonra en üst ligde taraftarının karşısına çıkacak.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Kocaelispor, ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de son olarak 24 Mayıs 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la taraftarının önünde mücadele etmişti.
