Kocaelispor, Al-Wydad\'ı 2-0 Yenerek Hazırlık Maçını Kazandı

Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala son hazırlık maçını Fas ekibi Al-Wydad ile oynayan Kocaelispor maçı Petkovic ve Oğulcan'ın golleriyle 2-0 kazandı

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Adana Demirspor, İran temsilcisi Esteghlal FC, Fatih Karagümrük, Sivasspor ile de hazırlık maçı yaptı.

Stat: Derince Belediyesi

Hakemler: Sait Tuzcu, Onur Akdağ, Kadir Köken

Kocaelispor: Aleksandar Jovanıvic, Ahmet Oğuz (Tarkan Serbest dk. 85), Mateusz Wieteska, Aaron Appindangoye (Onur Öztonga dk. 82), Massaido Haidara (Muharrem Cinan dk. 82), Cafumana (Show) (Mustafa Ege Bilim dk. 86), Samet Yalçın (Mesut Can Tunalı dk. 71), Joseph Nonge Boende (Yusuf Cihat Çelik dk.63), Dan Agyei (Oğulcan Çağlayan dk. 46), Ryan Mendes (Furkan Gedik dk. 71), Bruno Petkovic (Ahmet Sagat dk. 71)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ahmet Hasan Göcen, Serhat Öztaşdelen, Anfernee Jamal Dijksteel, Bünyamin Dalkılıç, Mikdat Çil, Rigoberto Manuel Rivas Vindel, Umut Can Aslan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Al-Wydad: Ait Brayer (Fatihi dk. 64 (Mwalimu dk. 82), Aboulfath, Meijers, Bart (Ferreira dk. 46), Boucheta (Jelbat dk. 64), Bakasu (Sebbar dk. 46), Lamirat, Amrabat (Mahtou dk. 64), Aziz Ki (Zemraowi dk. 46), Elowasti (Rayahi dk. 46), Hannouri (Obeng dk. 46 (Ghai Louf dk.82)),

Teknik Direktör: Amine Benhachem

Goller: Bruno Petkovic (dk. 5), Oğulcan Çağlayan (dk. 52) (Kocaelispor)

Sarı kart: Aboulfath (AL-Wydad) - KOCAELİ