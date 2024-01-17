 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Transfer Çalışmaları Hakkında Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Transfer Çalışmaları Hakkında Konuştu

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek sol bek pozisyonunda olumlu görüşmeler olduğunu belirtti. Ayrıca, Eyüpspor maçının önemine değinen Koyun, taraftarları maça davet etti ve takımın birlikte başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Transfer Çalışmaları Hakkında Konuştu
17.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:18
Abone Ol

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Sol bekle ilgili görüşmelerimiz olumlu, öğleden sonra netlik kazanacak inşallah. Bu hafta sol bekimiz yok, Atilla sarı kart cezalısı. Gelecek arkadaşımız antrenmanlı, hazır olarak gelecek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Eyüpsor ile evinde karşılaşacak Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, antrenman öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Eyüpspor maçı bizim için çok anlam ifade ediyor"

Kocaelispor taraftarını Eyüpspor müsabakasına davet eden Başkan Engin Koyun, "Lig uzun bir maraton önümüzde 16 maç var bu haftaki maç da çok önemli. Eyüpspor maçı bizim için çok anlam ifade ediyor. İyi bir maç olacağının inancındayım. Taraftarımızı, hiç maça gelmeyen Kocaelispor taraftarımızı maça bekliyoruz. O coşkuyu o heyecanı yaşasın bu çocuklar, bu takım bunu hak ediyor. Hep söylüyorum, birlikte bu işi başaracağız, tek başımıza başarma şansımız yok. Şehirde iyi bir hava var, bazı olumsuzluklar olmasına rağmen, önümüzü kesmek isteseler dahi şehirdeki inanç ve birliktelik çok güzel. İnanıyorum ki bu birliktelik ve heyecan Eyüpsor maçı ile başlayacak, sezon sonu Kocaelispor'umuzu hak ettiği yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Sol bekle ilgili görüşmelerimiz olumlu"

Transfer çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Koyun, "Sol bekle ilgili görüşmelerimiz olumlu, öğleden sonra netlik kazanacak inşallah. Bu hafta sol bekimiz yok, Atilla sarı kart cezalısı. Gelecek arkadaşımız antrenmanlı, hazır olarak gelecek. Eğer hoca uygun görürse oynatabilir. Her şeyi Eyüpsor maçına endekslememek lazım. Lige uzun maraton olarak bakmak lazım. Hiç ummadığımız Ümraniye'ye burada puan kaybediyorsun, gidiyorsun Göztepe'yi, Bandırma'yı yeniyorsun. Göztepe, Bodrum'a yenilebiliyor. Adana, Bandırma'yı yenebiliyor, Göztepe geliyor Sakarya'yı yeniyor. Bu ligde her şeyi bir maça odaklamamak gerekiyor. Tabii ki bu maç bizim için çok anlamlı, en azından geçen haftanın olumsuzluklarını olumlu hale gidermek adına çok önemli olduğunu söylüyoruz. İnanıyorum ki eksiklere rağmen bu maçı alıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol, Eyüpspor, Körfez, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Transfer Çalışmaları Hakkında Konuştu - Son Dakika


16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?

Son Dakika
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:53:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Transfer Çalışmaları Hakkında Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement