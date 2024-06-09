Kocaelispor'da tek adaylı olağanüstü seçimli genel kurul başladı - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor'da tek adaylı olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da tek adaylı geçmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurul başladı. Recep Durul'un tek aday olduğu genel kurulda yönetim kurulunun raporları okunup ibra edilecek ve yeni dönem tahmini bütçesi oylanacak. Başkan adayı Recep Durul, Kocaelispor'un manevi değerlerini korumak ve camianın bir aile ve toplum olduğunu vurguladı.

09.06.2024 12:21
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da tek adaylı geçmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurul başladı.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda başkan Engin Koyun'un istifasının ardından Kocaelispor Kulüp Başkanlığına gelen ve kulübü olağanüstü kongreye taşıyan Recep Durul'un tek aday olduğu genel kurul başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştiren kongrede genel kurul delegeleri hazirun listelerini imzalayarak salona girmeye başladı. Gündemin okunmasının ardından divan kurulunun oluşturulacağı Kocaelispor kongresinde yönetim kurulunun idari, mali ve sportif raporlarla ilgili faaliyet raporları, denetleme, disiplin ve sicil kurulları raporları okunup ibra edilecek.

Yeni dönem tahmini bütçesi 295 milyon TL

Kurul raporlarının okunup görüşülmesinin ardından yönetim kurulunun 2024-2025 sezonu tahmini bütçesi okunup oylanacak. Kocaelispor'da önümüzdeki senin tahmini bütçesi ise geride kalan sezon için açıklanan 295 milyon TL'nin yüzde 10 fazlası olarak açıklandı. Aday yönetim, denetleme, disiplin ve sicil kurulu listelerinin divan kuruluna teslim edilmesinin ardından seçime geçilecek.

Recep Durul: "Arma asla değişmeyecek"

Kocaelispor'da başkanlığa aday olan Recep Durul, "Bugün bu özel günümüzde geçmişin hatıralarıyla gururlanırken başarılarla dolu tarihimiz gelecekte daha büyük hayaller kurmak için bize çok önemli misyon yüklüyor. En önemli misyonumuz sadece sportif başarılar yakalamak değil, kulübümüzün manevi değerlerini her zaman korumaktır. Unutmayalım ki Kocaelisporluluk sadece futbol kulübü taraftarı olmak değil, yaşam biçimidir. Camiamız 1966 ruhuyla bizlere insan olarak geliştirmekte, bireysel ve toplumsal değerlerimizi yüceltmektedir. Kocaelisporluluk bizlere bir camianın nasıl bir aile ve büyük bir toplum olabileceğinin örneğini göstermektedir. Unutulmamalıdır ki başkanlar ve yöneticiler gelip geçicidir. Aslolan her zaman Kocaelispor'un asla değişmeyecek arması ve camiasıdır. Kongremiz hayırlı olsun" dedi.

Recep Durul'un listesinde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil: Recep Durul, Ahmet Arık, Ahmet Şahin, Bilal Cem Acar, Engin Arat, Fazile Ayşe Özkurt, Gürhan Darcan, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Orhan Dönmez, Osman Çakır, Rafet Kırgız, Ramazan Daş, Selçuk Kösemen, Serkan Akpolat, Serkan Bozbağ, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Yaşar Can Arslan, Zeynel Abidin Akyol

Yönetim Kurulu Yedek: Okan Yıldırım, Mert Kavşut, Tunç Altın, Menderes Kaya, Veysel Köksal, Cengiz Öztürk, Abdullah Parlak, İsmail Ufuk Duvarcı, Mustafa Şener,

Abdülkadir Yılmaz, Mehmet Kördemir, Ahmet Bilgiç, Tarık Gürgen, Murat Seymen, Halil Yüksel, Mehmet Kut, Özcan Çeliktir, Mustafa Ay, Enes Taban, Ekin Akyollu, Orçun Aygül

Denetleme Kurulu Asil: Ali Karaca, Kıvanç Türkmen, Tekin Polat, Özlem Feyzioğlu, Emre Aydınoğlu. Yedekler: Altan Temirtaş, İsmail Demir, Mehmet Fidan, İsmail Kara, Muharrem Çağlayan

Disiplin Kurulu Asil: Abdullah ERyarsoy, İsmail Taş, Vedat Özdenizer, Şenol Çalım, Muzaffer Gürfidan. Yedek: Halit Gedik, Mesut Baki Efe, Tarık Atasu, İbrahim Varol, Yücel Gül.

Sicil Kurulu Asil: Sinan Üner, M.Tamer Solakoğlu, Yusuf Güneş, Muzaffer Kurt, Özcan Özer. Yedekler: Yasin Çıktay, Cemal Uzun, İsmail Özdemir, Atilla Sevilmiş, Erhan Bilek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'da tek adaylı olağanüstü seçimli genel kurul başladı - Son Dakika

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